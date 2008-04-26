Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:0
Матч завершен
Рединг
Рединг
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
26 апр. 2008, 17:00 МСК
26.04.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы