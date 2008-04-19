Матч завершен
Арсенал
Лондон
2:0
Матч завершен
Рединг
Рединг
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
19 апр. 2008, 14:45 МСК
19.04.2008, 14:45 МСК
суббота
Составы