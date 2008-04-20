Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
5:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
20 апр. 2008, 14:00 МСК
20.04.2008, 14:00 МСК
воскресенье
Составы