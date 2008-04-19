Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
19 апр. 2008, 19:15 МСК
19.04.2008, 19:15 МСК
суббота
Составы