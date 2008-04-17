Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
17 апр. 2008, 22:00 МСК
17.04.2008, 22:00 МСК
четверг
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы