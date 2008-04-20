Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
3:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
20 апр. 2008, 18:00 МСК
20.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы