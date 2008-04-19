Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
19 апр. 2008, 17:00 МСК
19.04.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы