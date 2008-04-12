Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
12 апр. 2008, 17:00 МСК
12.04.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы