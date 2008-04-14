Матч завершен
Челси
Лондон
1:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2008, 22:00 МСК
14.04.2008, 22:00 МСК
понедельник
Составы