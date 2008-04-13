Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
13 апр. 2008, 18:00 МСК
13.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы