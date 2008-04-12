Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
12 апр. 2008, 19:15 МСК
12.04.2008, 19:15 МСК
суббота
Составы