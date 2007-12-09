Матч завершен
Интер
Милан
4:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
9 дек. 2007, 17:00 МСК
9.12.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы