Матч завершен
Арсенал
Лондон
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
5 апр. 2008, 14:45 МСК
5.04.2008, 14:45 МСК
суббота
Составы