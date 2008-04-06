Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
1:0
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
6 апр. 2008, 17:00 МСК
6.04.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы