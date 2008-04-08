Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
8 апр. 2008, 21:45 МСК
8.04.2008, 21:45 МСК
вторник
Составы