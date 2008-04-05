Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
3:0
Матч завершен
Рединг
Рединг
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
5 апр. 2008, 17:00 МСК
5.04.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы