Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
3:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
29 марта 2008, 18:00 МСК
29.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы