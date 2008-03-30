Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
30 марта 2008, 18:00 МСК
30.03.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы