Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
1:4
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
30 марта 2008, 17:00 МСК
30.03.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы