Матч завершен
Торино
Турин
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
2 дек. 2007, 22:30 МСК
2.12.2007, 22:30 МСК
воскресенье
Составы