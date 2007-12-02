Матч завершен
Рома
Рим
2:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
2 дек. 2007, 17:00 МСК
2.12.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы