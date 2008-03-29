Матч завершен
Рединг
Рединг
0:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
29 марта 2008, 18:00 МСК
29.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы