Матч завершен
Портсмут
Портсмут
2:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
29 марта 2008, 18:00 МСК
29.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы