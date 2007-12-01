Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
1 дек. 2007, 22:30 МСК
1.12.2007, 22:30 МСК
суббота
Составы