Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
3:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
22 марта 2008, 18:00 МСК
22.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы