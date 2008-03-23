Матч завершен
Челси
Лондон
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
23 марта 2008, 19:00 МСК
23.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы