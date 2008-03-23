Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
23 марта 2008, 16:30 МСК
23.03.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы