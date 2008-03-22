Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
22 марта 2008, 18:00 МСК
22.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы