Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
17 марта 2008, 23:00 МСК
17.03.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы