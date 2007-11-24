Матч завершен
Интер
Милан
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
24 нояб. 2007, 22:30 МСК
24.11.2007, 22:30 МСК
суббота
Составы