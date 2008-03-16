Матч завершен
Фулхэм
Лондон
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
16 марта 2008, 16:30 МСК
16.03.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы