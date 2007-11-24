Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
24 нояб. 2007, 20:00 МСК
24.11.2007, 20:00 МСК
суббота
Составы