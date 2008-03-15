Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
2:1
Матч завершен
Рединг
Рединг
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
15 марта 2008, 18:00 МСК
15.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы