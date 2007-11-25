Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
25 нояб. 2007, 17:00 МСК
25.11.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы