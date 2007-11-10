Матч завершен
Сампдория
Генуя
3:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
10 нояб. 2007, 20:00 МСК
10.11.2007, 20:00 МСК
суббота
Составы