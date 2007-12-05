Матч завершен
Интер
Милан
3:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
5 дек. 2007, 22:30 МСК
5.12.2007, 22:30 МСК
среда
Составы