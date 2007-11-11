Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
1:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
11 нояб. 2007, 17:00 МСК
11.11.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы