Матч завершен
Аталанта
Бергамо
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
23 янв. 2008, 22:30 МСК
23.01.2008, 22:30 МСК
среда
Составы