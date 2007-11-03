Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
3 нояб. 2007, 22:30 МСК
3.11.2007, 22:30 МСК
суббота
Составы