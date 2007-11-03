Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
3 нояб. 2007, 20:00 МСК
3.11.2007, 20:00 МСК
суббота
Составы