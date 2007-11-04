Матч завершен
Ювентус
Турин
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
4 нояб. 2007, 22:30 МСК
4.11.2007, 22:30 МСК
воскресенье
Составы