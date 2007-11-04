Матч завершен
Эмполи
Эмполи
2:2
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
4 нояб. 2007, 17:00 МСК
4.11.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы