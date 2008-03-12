Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
1:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
12 марта 2008, 22:45 МСК
12.03.2008, 22:45 МСК
среда
Составы