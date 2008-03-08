Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
1:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
8 марта 2008, 18:00 МСК
8.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы