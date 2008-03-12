Матч завершен
Челси
Лондон
6:1
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
12 марта 2008, 23:00 МСК
12.03.2008, 23:00 МСК
среда
Составы