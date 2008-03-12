Матч завершен
Портсмут
Портсмут
4:2
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
12 марта 2008, 22:45 МСК
12.03.2008, 22:45 МСК
среда
Составы