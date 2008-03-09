Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
4:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
9 марта 2008, 18:00 МСК
9.03.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы