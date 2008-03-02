Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
3:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
2 марта 2008, 19:00 МСК
2.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы