Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
1 марта 2008, 18:00 МСК
1.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы