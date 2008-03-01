Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
1 марта 2008, 18:00 МСК
1.03.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы